Найбільше шансів на проходження у фінал і на перемогу у представників від України.

Перший півфінал Євробачення-2022 пройде в Турині вже у вівторок, 10 травня. Попри те, що раніше довгий час в таблиці прогнозів букмекерів тріумфувала Італія, останні два місяці безумовний лідер - Kalush Orchestra з України. Станом на 19:00 9 травня 49% за те, що саме вони здобудуть перемогу.

Судячи з прогнозів, точно пройдуть у фінал Греція, Норвегія, Нідерланди і Португалія. Поки що у них найбільше підтримки.

Відзначимо, також букмекери назвали головних аутсайдерів на Євробаченні 2022. Згідно зі ставками, у фінал не пройдуть Литва, Австрія, Ісландія, Хорватія, Данія, Словенія, Болгарія.

Нагадаємо, представники Фінляндії на Євробаченні The Rasmus переспівали пісню Kalush Orchestra.

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