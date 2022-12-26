Вона поскаржилася на те, що через війну не може відвідати могилу матері.

Російська співачка Маша Распутіна підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна. Вона постійно говорить про те, що Росія гідна кращого, що вона хоче бачити свою країну процвітаючою і сильною.

Але і війна в Україні її не влаштовує. Ось тільки не тому, що путінська армія вбиває людей, гвалтує дітей і мародерствує. А тому, що Маша не може відвідати могилу своєї матері.

"Звичайно, мені дуже важко через це. Раніше ми з чоловіком Віктором Євстафійовичем щороку бували в Україні. Насамперед заїжджали на кладовище. Тепер мені залишається тільки молитися за маму кожен день. А що мені ще робити?", - сказала Распутіна в коментарі росЗМІ.

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При цьому, за словами співачки, вона переживає за українців, адже серед них є і її друзі.

"Народ шкода", - підсумувала знаменитість.

Хто така Маша Распутіна

Маша Распутіна - радянська і російська співачка, яка випустила 8 студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником і з поетом-пісняром Леонідом Дербеньовим.

У квітні 2015 року Распутіна представила пісню "Коли ми разом" поета Іллі Резника і композитора Кая Метова, присвячену президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, раніше російський артист Микола Басков, який не приховує, що підтримує розв'язану Путіним війну, заявив, що пожертвував на потреби російської армії мільйон рублів (близько 525 тисяч гривень).

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