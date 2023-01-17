Вона заявила, що намагалася поспілкуватися, але всі спроби виявилися марні.

Представниця країни-агресора на конкурсі краси "Міс Всесвіт" Анна Ліннікова розповіла, як українка Вікторія Апанасенко втекла від неї.

У мережі поширилося відео, на якому видно, як Ліннікова підійшла до українки і спробувала стати поруч з нею. Апанасенко в свою чергу попросила іншу учасницю конкурсу помінятися з нею місцями і пішла.

Зараз же росіянка в коментарі "Стархіт" згадала цю ситуацію і сказала, що кілька разів намагалася поспілкуватися з Апанасенко, але та категорично не бажала цього робити.

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"Дівчата з українським корінням цуралися мене. Тому поспілкуватися і познайомитися краще нам не вдалося, хоча спроби з мого боку і були", - зізналася Ліннікова.

Росіянка оскандалилася поведінкою на "Міс Всесвіту"

Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, що Анна Ліннікова поводилася на конкурсі огидно. За її словами, росіянка намагалася вдавати з себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото.

Також під час дефіле в купальниках Ліннікова показала середній палець, після чого з усмішкою залишила сцену.

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