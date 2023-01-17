Попри численні обурення, Анну Ліннікову з РФ все ж допустили до участі в престижному конкурсі краси.

15 січня в Новому Орлеані (США) відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Попри всі звірства країни-терориста, їхня представниця Анна Ліннікова все взяла участь у відборі.

На відео потрапив момент першого дефіле учасниць, де кожна з них виходила на сцену в купальнику і в накидці. Росіянка з'явилася в рожевому купальнику і накидці молочного кольору. Під час позування вона показала середній палець, після чого з усмішкою покинула сцену.

"Міс Всесвіт 2022": цікаве про конкурс

Україну на заході представила 28-річна модель Вікторія Апанасенко. Під час дефіле в національних костюмах вона продемонструвала унікальний образ "Воїн світла", створений українським дизайнером Лесею патокою.

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"У цей нелегкий для нашої батьківщини час ми довго думали: яким має бути образ, що символізує нашу країну? Який "меседж" він повинен нести по всьому світу? Про що розповісти його деталі? Ми навіть провели голосування серед громадськості за те, якою вони хочуть метафорично бачити нашу країну: відтворити трагізм українського сьогодення або показати Україну в світлому образі, який продемонструє український дух і силу нашого народу. Більшість проголосувала за другу версію. При створенні образу використовувалося особисте бачення Вікторії і її власна ідея", - прокоментувала президент конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Хоч Апанасенко і не вдалося перемогти, вона забрала одну з головних нагород.

Нагадаємо, стало відомо, як росіянка поводила себе на"Міс Всесвіт".

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