15 січня в Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Україну там представила 28-річна модель Вікторія Апанасенко.
Ще задовго до фіналу конкурс гостро розкритикували через те, що на нього допустили представницю країни-агресора - росіянку Анну Ліннікову.
Зараз президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла про те, як Ліннікова поводилася в Новому Орлеані.
"Огидно. Намагалася вдавати із себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото. Тому що так їй сказав директор", - розповіла Філімонова.
Також Анну Філімонову обурило те, що Анні Лінніковій дали візу в США на три роки, а українці Вікторії Апанасенко - всього на рік.
Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіт"
Вбрання представниці від України були найбільш обговорюваними. Наприклад, під час дефіле в національних костюмах Вікторія вийшла на сцену в образі "Воїна світла" - унікальному костюмі українського дизайнера Лесі Патоки.
Також представниця України похвалилася розкішною сукнею-міді з українською вишивкою від відомого дизайнера Юлії Магдич. За словами Апанасенко, таке вбрання символізує темні часи в Україні та світло надії на майбутнє.
На останній репетиції Вікторія позувала у яскравій жовтій сукні із синім поясом.
А ось росіянці з вбранням не пощастило. Її вихід висміяли у соцмережах, прифотошопивши чорні сміттєві пакети, пральні машинки та інші речі, які асоціюються тепер з жителями РФ.
Нагадаємо, росіянку захейтили за дефіле на "Міс Всесвіт" у день, коли Росія вбила десятки мирних жителів у Дніпрі.