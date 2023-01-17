Попри всі обурення, росіянку Анну Ліннікову все-таки допустили до участі в конкурсі краси "Міс Всесвіт".

15 січня в Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Україну там представила 28-річна модель Вікторія Апанасенко.

Ще задовго до фіналу конкурс гостро розкритикували через те, що на нього допустили представницю країни-агресора - росіянку Анну Ліннікову.

Зараз президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла про те, як Ліннікова поводилася в Новому Орлеані.

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"Огидно. Намагалася вдавати із себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото. Тому що так їй сказав директор", - розповіла Філімонова.

Також Анну Філімонову обурило те, що Анні Лінніковій дали візу в США на три роки, а українці Вікторії Апанасенко - всього на рік.

Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіт"

Вбрання представниці від України були найбільш обговорюваними. Наприклад, під час дефіле в національних костюмах Вікторія вийшла на сцену в образі "Воїна світла" - унікальному костюмі українського дизайнера Лесі Патоки.

Також представниця України похвалилася розкішною сукнею-міді з українською вишивкою від відомого дизайнера Юлії Магдич. За словами Апанасенко, таке вбрання символізує темні часи в Україні та світло надії на майбутнє.

На останній репетиції Вікторія позувала у яскравій жовтій сукні із синім поясом.

А ось росіянці з вбранням не пощастило. Її вихід висміяли у соцмережах, прифотошопивши чорні сміттєві пакети, пральні машинки та інші речі, які асоціюються тепер з жителями РФ.

Нагадаємо, росіянку захейтили за дефіле на "Міс Всесвіт" у день, коли Росія вбила десятки мирних жителів у Дніпрі.

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