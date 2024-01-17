Олексій Герман видав чергову порцію маячні.

Російський режисер Олексій Герман ("Під електричними хмарами", "Повітря") назвав маячну причину того, чому країна-агресор напала на Україну.

У коментарі Variety пропагандист почав говорити про те, що Росія не хотіла цієї війни. За його словами, це була "вимушена міра".

"Моя позиція дуже проста. У 2015 році у мене була прем'єра в Берліні фільму "Під електричними хмарами". Цей фільм розпочався з діалогу про глобалізацію та про те, що глобалізація не врятує нас від великої війни. Багато хто замислювався, що я маю на увазі. Тоді я відповів, що абсолютне нерозуміння з обох сторін є наслідком і причиною неможливості діалогу і компромісу. А це призвело б до війни. Трагедія, яка відбувається зараз, – це результат 10 років відсутності спроб діалогу між Заходом і Росією. На жаль, ця війна була передбачуваною", - заявив режисер.

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Крім того, Герман вважає, що Росія не вторгалася на територію України, а просто нібито захищається від НАТО, яке, за його словами, і спровокувало цю війну.

"Ніхто не хотів цієї війни. Але якщо ви запитаєте простих людей в Росії, 80% скажуть, що НАТО спровокувало цю війну. Коли я говорив про "Під електричними хмарами" в Берліні в 2015 році, я розмовляв з журналістами з кількох країн і попереджав їх. Але ніхто цього не опублікував. Країна має криваву історію протягом сотень років. Я не кажу, що ми не вторгалися в інші країни. Вторгалися. Але ми теж були захоплені", - видав порцію маячні путініст.

Також він висловив сумніви, що на Росію найближчим часом чекає розпад.

Нагадаємо, відомий український артист пішов воювати за окупантів.

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