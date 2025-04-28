Руперт Грінт поділився першим кадром новонародженої дитини.

Британський актор Руперт Грінт, в якого раніше виникли проблеми з податковою, повідомив радісну новину в мережі – він вдруге став батьком. Артист, найбільше відомий за роллю Рона Візлі у серії фільмів "Гаррі Поттер", розсекретив стать другої дитини та показав її перше фото.

Радісною звісткою знаменитість поділився на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, він перебуває у шлюбі з акторкою Джорджією Грум. Жінка народила йому донечку. Ба більше, пара вирішила не приховувати імені новонародженої та розкрила, що назвала її Голді Джі Грінт.

Грінт вирішив не розповідати, коли саме народилася крихітка. Однак він опублікував її перше фото у своєму блозі, на якому дівчинка позувала на камеру у в'язаному светрі сірого кольору та білому боді з вишитим на ньому її іменем.

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36-річного актора папараці і раніше помічали на прогулянці з двома дітьми. Тому, ймовірно, крихітка народилася декілька тижнів тому, однак родина вирішила оголосити про поповнення в родині тільки зараз. У підписі до кадру зірка "Гаррі Поттера" додав, що наразі новонароджена дитина – ідеальна.

"Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що)", – з гумором написав під фото Грінт.

Зазначимо, що артист у 2011 році одружився з Джорджією Грум. Подружжя, окрім новонародженої доньки, також виховує п'ятирічну доньку Венсдей Джі Грінт. Актор рідко розповідає про особисте життя та майже не ділиться родинними кадрами в мережі. Однак раніше він зізнавався, що йому подобається бути батьком, а народження первістка змінило його погляди на життя.

Нагадаємо, раніше 38-річна Меган Фокс вчетверте стала мамою. Вона народила доньку від 34-річного репера Machine Gun Kelly, він же Колсон Бейкер. Батько дитини показав її перші кадри після народження.

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