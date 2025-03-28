Батько дитини показав її перші кадри після народження.

Відома американська акторка та модель, зірка фільмів "Непокірна Еліс", "Трансформери", "Тіло Дженніфер" Меган Фокс стала мамою вчетверте. У четвер, 27 березня, вона народила дитину від 34-річного репера Machine Gun Kelly, він же Колсон Бейкер.

Радісною новиною поділився артист у своєму Instagram. Стало відомо, що знаменитостей народилася донька. Поки що вони не розкривають імені новонародженої, але Бейкер вже встиг опублікувати перше зворушливе відео з крихіткою. На кадрах він тримав дівчинку за руку.

"Вона нарешті тут. Наша маленька небесна насінинка", – підписав ролик Machine Gun Kelly.

Відео дня

Зазначимо, що за два місяці до пологів Фокс оголосила про розрив стосунків з репером. Причиною стали численні зради виконавця. Однак, судячи з відео, заради доньки, акторка зробила виняток та дозволила Бейкеру побачитися з дівчинкою. Це їхня перша спільна дитина. 38-річна Меган вже виховує трьох синів Нова, Бодхі та Джорні від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна. А в Machine Gun Kelly є 15-річна донька Кессі від попередніх стосунків.

Пара перебувала у стосунках понад п'ять років. Ширилися чутки, що модель покинула колишнього одразу після американського свята Дня подяки, яке відзначають наприкінці листопада. Меган і раніше йшла від музиканта через його зради, але щоразу поверталася.

Вони познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі" у 2020 році. Вже за рік закохані оголосили про заручини. Вони планували організувати весілля, але воно так і не відбулося. У березні цього року вони розірвали заручини, але продовжували перебувати у стосунках, щоправда, зараз відомо, що вони не разом.

Нагадаємо, раніше Монатік розсекретив незвичайне ім'я третього сина. Український артист у грудні минулого року втретє став батьком. Він поділився, чи хоче ще дітей та що його дружина Ірина думає про можливе поповнення в родині.

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