Вона виступила в порваному костюмі.

Українська співачка Анна Трінчер чотири концерти відіграла в порваному костюмі, проте помітила вона це тільки після останнього виступу.

В інста-сторіз артистка розповіла, що на її улюбленому фіолетовому комбінезоні залишився слід від праски і показала невелику дірку. При цьому вона не знає, хто саме зіпсував її сценічний костюм.

"Відкриваю вам страшну таємницю. Весь цей час, всі чотири концерти, я виступала в порваному костюмі. Це схоже на слід праски. Я не знаю, хто це зробив... Зіпсовано мій улюблений костюм", - сказала Анна.

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Однак навіть в такій неприємній ситуації дівчина залишилася з почуттям гумору. Вона опублікувала коментар свого хейтера, який написав: "Боже, як можна так одягатися". На це Трінчер відповіла дуже лаконічно: "Зате нарешті задовольню своїх хейтерів".

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер випустила пісню "Кропива", а пізніше і кліп на неї. У кадрі знаменитість постала в двох образах, на одному з яких - без спідньої білизни.

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