Співачка зворушила слухачів новим хітом.

Українська співачка Анна Трінчер випустила емоційний кліп на пісню "Кропива". Дівчина змінила кілька образів - на одному кадрі вона постала в джинсах і топі без бюстгальтера, на іншому - в чорній напівпрозорій сукні.

Знаменитість чуттєво виконала свою нову пісню, присвячену токсичним стосункам.

"Кропива" - пісня-зізнання, яким може бути кохання, що зав'язує очі одному з партнерів заради бажань іншого. "Він пішов, а з ним весь світ...", дівчата, залишайте світ тільки в собі, не віддавайте його нікому", - йдеться в описі під роликом.

Як відреагували користувачі мережі

"Це шедевр"

"Дуже сильна пісня - як морально, так і вокально"

"Це найкращий кліп, який я коли-небудь бачила"

"Аня так красиво розкрилася з початку повномасштабного вторгнення"

"Дуже класна пісня! Ти розумниця"

Нагадаємо, у пісні артистка ділиться власним болісним досвідом і описує ті переживання, які відчувала в період токсичних стосунків. Головний посил треку в тому, щоб вчасно ухвалити правильне рішення і знайти своє спражнє щире кохання, яке не буде жалити і завдавати болю.

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