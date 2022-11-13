Маленький Діма засунув собі в ніс кришталик і самостійно не зміг його дістати.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника розповіла, що їхній середній син Дмитро грався з пластмасовим кришталиком, що і призвело до інциденту.

Христина на своїй сторінці в Instagram поділилася, що хлопчик засунув собі кришталик прямо в ніс. Вона спокійно почала допомагати сину позбутися від стороннього тіла в його організмі, а коли малюк пішов гратися далі, у неї почало смикатися око.

"Коли це сталося, я була спокійна, як удав. Сказала Дімулі, що нічого страшного. Зараз все зробимо, головне, щоб він не заплакав і не "вдихнув" кришталик ще далі. Притиснула пальцем ніс ближче до очей і потроху почала виштовхувати його - кришталик випав. Діма з переляку заплакав. Але сказав, що наука тепер буде йому на все життя!" - розповіла Христина Решетник.

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Вона додала, що з дітьми не можна розслаблятися. І уточнила, що добре, що все добре закінчується.

Нагадаємо, раніше учасниці "Холостяка" звинуватили Григорія Решетника в поганому ставленні. За нього заступилася його дружина Христина.

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