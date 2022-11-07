Одна з учасниць, яка вибула з проекту, звинуватила його в поганому ставленні, проте деталей не озвучила.

Після виходу другого випуску шоу "Холостяк" учасниця, яка вибула, звинуватила команду шоу, головного героя Алекса Топольського і ведучого Григорія Решетніка в поганому ставленні. Анастасія Кузьміцька розповіла про монтаж і "пекельні" умови, чим породила бурхливі обговорення. Прокоментувати поведінку свого чоловіка зважилася Христина Решетнік.

У своєму Instagram-блозі вона написала:

"Це традиційна практика, коли дівчина залишає проект в перших серіях – винні всі, крім неї самої. Думаю, потрібно завжди шукати причину в собі. Дівчата добре знають, куди йдуть, і що все потаємне може стати явним. А щодо Гриші і команди – вони дуже круті і відкриті, завжди вболівають за кожну учасницю всім серцем".

Зазначимо, нутриціолог Анастасія Кузьміцька покинула проект у 2-му епізоді. Відразу після того, як випуск показали в ефірі, вона в Instagram-stories поскаржилася на погані умови, штрафи, робочі дні по 48 годин без сну. Також дівчина додала, що на проекті учасниць просили поливати один одного брудом.

Також невдоволення були і з боку Аделіни, яка вибула в другому ефірі. Танцівниця повідомила про те, що на проекті є "штрафи за поведінку". Дівчина додала, що в ефірі показали лише малу частину того, що було насправді, тому що так вигідно редакторам.

Нагадаємо, хто покинув проект "Холостяк" у другому випуску.

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