Зірка "Кухні", який стверджував, що підтримує Україну, обурився, коли його попросили допомогти нашим військовим.

Російський актор Дмитро Назаров, якого звільнили з театру імені Чехова за його позицію проти повномасштабної війни в Україні, здивував розповіддю про те, як його просили допомогти нашій армії. Виявилося, зірка "Кухні" і "Готелю Елеон" відмовився донатити на ЗСУ.

Так, в бесіді з Марком Фейгіним Назаров розповів, що одного разу його попросили допомогти нашим військовим. Акторові писали з проханням надіслати гроші на безпілотник, проте він грубо відмовився.

"Все ж потрібно розуміти, що є якісь речі, на які я особисто піти не можу. Коли мені пишуть в Instagram: "збираємо гроші для української армії, на безпілотники надішліть будь ласка гроші". Я кажу: "ви що, з глузду з'їхали? Ви всерйоз це від мене, від росіянина, питаєте?", - заявив Назаров.

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Дружина актора, Ольга Васильєва, намагалася зупинити свого чоловіка. Вона хотіла згладити ситуацію і виправдати чоловіка. Однак Назаров не пішов назад. На фразу "це інше", яку сказала його дружина, артист відповів: "Яка різниця? Ні!".

Все це актор говорив під час прямої трансляції у Фейгіна. У запис інтерв'ю цей фрагмент не потрапив, проте все одно залишився в мережі.

Нагадаємо, в цьому ж стрімі Назаров розповів, що Хабенський влаштував йому "публічну прочуханку".

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