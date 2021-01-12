Сальма показала обличчя без макіяжу / instagram.com/salmahayek/
Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото зображено її обличчя великим планом. Сальма сфотографувалася в сонцезахисних окулярах. При цьому її обличчя було без макіяжу.
Варто відзначити, що Хайек личить природність. У неї рівний тон шкіри, а також відсутні недоліки. Буквально за добу знімок набрав майже 500 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Сальма показала обличчя без макіяжу / instagram.com/salmahayek/
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