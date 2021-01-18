Очікується, що російським виконавцям: Кіркорову, Тіматі й іншим, які прославляють незаконну анексію Криму, буде заборонено протягом 5 років відвідувати Литву.

Глава комітету національної безпеки й оборони Сейму Литви Лаурінас Касчюнас заявляє, що заборону на в'їзд російським виконавцям, які підтримують агресивні дії Кремля проти України, запровадять цього тижня.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

Зокрема, Касчюнас зазначив, що остаточне рішення про заборону в'їзду до Литви російському виконавцю Філіпу Кіркорову та ряду інших ухвалять "дуже швидко, найближчими днями, цього тижня - 100%".

Як зазначив депутат Сейму, вже не раз були спроби ініціювати розгляд питання про заборону відвідувати Литву російським виконавцям.

"Минулі влади цього не робили, тому що у нас були дуже вузькі критерії. Розумієте, якщо когось включати, то він повинен конкретно проти Литви щось робити", - сказав Касчюнас і нагадав, що в 2014 році до списку національних санкцій Литви потрапив російський співак Олег Газманов, який у своїх піснях прославляв Радянський Союз.

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"А всіх інших, таких як Кіркоров, Тіматі та інші, які є маріонетками режиму (Кремля) і які легітимізують окупацію Криму тощо, не включали (до списку санкцій - УНІАН), тому що не було прямої зв'язки з Литвою. А ось зараз новий наш глава Міністерства закордонних справ (Габріелюс Ландсбергіс) по-іншому подивився на ці критерії, і подивився, я думаю, дуже добре, щоб розуміти, що наші союзники - український народ, який теж потерпає від цих маріонеток Путіна, щоб ці маріонетки не в'їхав до Литви", - заявив Касчюнас.

При цьому депутат пояснив, що мова йде про національні обмежувальні заходи Литви, і рішення про заборону не поширюватиметься на інші країни-члени Європейського Союзу.

"Це тільки національні (санкції). Але це хороший приклад для інших країн", - підкреслив він.

Касчюнас очікує, що заборона в'їзду охоплюватиме п'ятирічний термін.

Разом з тим, мова не йде про можливе замороження активів російських виконавців, якщо, наприклад, на рахунках банків у Литві такі будуть виявлені. Касчюнас пояснив, що згідно з регламентом Євросоюзу, держави-члени мають право вводити тільки візові заборони та складати відповідні "чорні списки", а фінансові обмеження стосуються безпосередньої компетенції самого ЄС.

Раніше литовське видання LRT повідомило, що в понеділок Міністерство закордонних справ Литви передало Міністерству внутрішніх справ і Департаменту у справах міграції пропозицію, в якій міститься прохання внести громадянина РФ і Болгарії Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонений в'їзд до Литви.

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Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс вважає, що відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями анексованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і, таким чином, незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

«Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і суворо оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі з мирними протестувальниками», - зазначив міністр у рекомендації.

Пізніше в понеділок Ландсбергіс розповів журналістам, що остаточне рішення запропоновано ухвалити міністру внутрішніх справ Агне Білотайте. Він підкреслив, що участь Кіркорова в концертах у Криму «істотно шкодить національній безпеці Литви».

Він також вважає, що нинішній урядмає «системно оцінювати тих, хто прибуває в Литву в цілому з таких держав як Росія». За його словами, слід оцінювати можливість внесення до «чорного» списку й інших російських виконавців, а також представників білоруського режиму, відповідальних за репресії.

Дискусії про розширення «чорного» списку виникли після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, що не відбулися, були виділені литовським компаніям, які планували концерти російських виконавців Філіпа Кіркорова і Михайла Шуфутинського.

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Автор: Віталій Саєнко