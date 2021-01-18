Нардеп нагадав, що однією з головних причин повернення російської делегації в ПАРЄ називали необхідність діалогу з метою забезпечення захисту прав людини в Росії.

В Парламентській асамблеї Ради Європи необхідно ініціювати дебати щодо відновлення санкцій проти російської делегації.

Про це заявив член постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») у Facebook.

«Ініціюватиму дебати з приводу затримання Навального і відновлення санкцій проти російської делегації в ПАРЄ», - написав він.

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Гончаренко нагадав, що однією з головних причин повернення російської делегації в ПАРЄ називали необхідність діалогу з метою забезпечення захисту прав людини в Росії.

«Але Російська Федерація не демонструє ніякого прогресу в цій справі, повністю ігноруючи в тому числі резолюції ПАРЄ. Таким чином, я вважаю справедливим повернення санкцій проти російської делегації до виконання резолюцій, що стосуються окупації Криму і війни на Донбасі, забезпечити моніторинг незалежного розслідування отруєння Олексія Навального і встановлення головних замовників, які можуть бути серед вищого керівництва РФ, з обов'язковим подальшим посиленням санкцій проти них», - зазначив він.

Гончаренко вважає, що Україні необхідний прагматизм в зовнішній політиці.

«Прийде час і Навальний відповість за свої слова про Крим. Питання деокупації півострова не зникне з порядку денного в жодному разі. Однак, якщо зараз Навальний може допомогти нам домогтися повторного виключення російської делегації в ПАРЄ - ми маємо піднімати і просувати це питання. Все, що шкодить нашому ворогу, корисно нам", - додав депутат.

Голова постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат Марія Мезенцева повідомила у Facebook, що 19 січня планувався онлайн виступ та участь Олексія Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань.

За її словами, через затримання Навального в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня, «навряд чи він зможе взяти участь».

Мезенцева наголосила, що українська делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент «для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях» (затримання Навального по його поверненню з Німеччини до Москви).

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

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Автор: Надя Пришляк