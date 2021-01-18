Олексій Навальний 17 січня повернувся з Німеччини до Росії, його затримали в аеропорту "Шереметьєво".

Від російської влади вимагають негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали 17 січня відразу ж після повернення у Москву.

Читайте також"Я щасливий, що прилетів": Навальний зробив заяву перед затриманням (фото, відео)На затримання політика відреагували політичні лідери різних країн і міжнародні правозахисні організації.

Зокрема, голова Європейської Ради Шарль Мішель в Twitter назвав затримання Навального "неприйнятним" і закликав звільнити його.

Зі спільною заявою виступили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії Її опублікував міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич:

"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення".

У заяві наголошується, що Євросоюз розгляне можливість введення нових санкцій проти Росії, якщо опозиціонера не відпустять найближчим часом.

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"Пана Навального слід негайно звільнити, а винних у замаху на його життя притягнути до відповідальності. Нападки Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, а й виклик російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий", - написав він у Twitter.

Затримання Навального в Москві: що відомо

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.

Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків та з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські та зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що має рацію і нічого не боїться.

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Автор: Катерина Шварц