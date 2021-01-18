Від російської влади вимагають негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали 17 січня відразу ж після повернення у Москву.
Читайте також"Я щасливий, що прилетів": Навальний зробив заяву перед затриманням (фото, відео)На затримання політика відреагували політичні лідери різних країн і міжнародні правозахисні організації.
Зокрема, голова Європейської Ради Шарль Мішель в Twitter назвав затримання Навального "неприйнятним" і закликав звільнити його.
Зі спільною заявою виступили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії Її опублікував міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич:
"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення".
У заяві наголошується, що Євросоюз розгляне можливість введення нових санкцій проти Росії, якщо опозиціонера не відпустять найближчим часом.
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"Пана Навального слід негайно звільнити, а винних у замаху на його життя притягнути до відповідальності. Нападки Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, а й виклик російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий", - написав він у Twitter.
Затримання Навального в Москві: що відомо
- 17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.
- Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків та з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".
- На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські та зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.
- За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що має рацію і нічого не боїться.
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