Артистці більше подобається скорочений варіант її імені.

Українська співачка Санта Дімопулос, яка вже більше року живе за кордоном, спеціально приїхала до Києва, щоб змінити ім'я та по батькові.

Раніше у неї в паспорті було вказано "Дімопулос Хрисанті Янісівна". Однак дівчина вирішила вписати себе в рід біологічного батька, якого звуть Ігор. А ім'я вона захотіла скорочене від Хрисанті - Санта. До того ж саме під цим ім'ям артистка здобула популярність. Тепер її звуть Дімопулос Санта Ігорівна.

"Сльози щастя. Нарешті я - це я. Я вписала себе в рід батька. Я поміняла повне ім'я на скорочене - своє, рідне", - поділилася враженнями Дімопулос.

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Крім того, знаменитість вже отримала документ після зміни імені.

Чим відома Санта Дімопулос

Санта Дімопулос була учасницею "Фабрики зірок". Хоч перемогти їй не вдалося, її надовго запам'ятали глядачі. Пізніше Костянтин Меладзе запросив дівчину в групу "ВІА Гра", у складі якої вона виступала кілька років.

Відомо, що Санта перебувала в цивільному шлюбі з шоуменом Андрієм Джеджулою. У них є спільний син Даніель. Після розставання з ним вона вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Через рік вони розлучилися, а співачка назвала це весілля фейковим.

Восени 2015 року Дімопулос вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко. Через чотири роки у них народилася дочка Софія.

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