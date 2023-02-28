Організатори конкурсу відмовили їй у участі.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра розповіла, що в 21 рік проходила кастинг на конкурс краси "Міс Україна", проте дівчину не взяли. За словами Саші, на це могло бути дві причини.

По-перше, як сказала Мудра в інтерв'ю Аліні Доротюк, організатори конкурсу сказали їй вибирати - або участь, або стосунки. На той момент у неї був коханий чоловік, і вона не хотіла з ним розлучатися через "Міс Україна".

По-друге, дівчина думає, що на відмову могла вплинути і її фігура.

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"Я була "пиріжком" з боками, руки були такі. Тоді потрібно було бути худенькою. Можливо, це також була одна з причин. Мені сказали, що треба ходити на бокс. Коли займаєшся боксом, жіноче тіло максимально втрачає зайве".

Учасниці "Холостяка" проходять кастинг на "Міс Україна"

Модель Анна Неплях, яка боролася за серце пілота Макса Михайлюка, після шоу пішла на "Міс Україна Всесвіт". Цікаво, що дівчині таки вдалося перемогти. Вона отримала корону в 2021 році.

Переможниця 12 сезону проекту Катя Лозовицька також планує взяти участь у конкурсі. Ще на шоу "Холостяк" її батько говорив про те, що дівчина довго не могла визначитися, куди їй йти - на реаліті або на конкурс краси.

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