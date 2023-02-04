Блогерка і модель не виключає, що в майбутньому зможе поборотися за звання найкрасивішої Українки.

Модель Катя Лозовицька, яка здобула широку популярність після участі в шоу "Холостяк-12", розповіла про свої професійні плани. В інтерв'ю 24 каналу дівчина зізналася, що не виключає своєї участі в конкурсі "Міс Україна":

"Я не виключаю, що в майбутньому, може бути, все ж спробую себе в цьому конкурсі".

Зазначимо, цього року від України на конкурсі "Міс Всесвіт 2022" виступала Вікторія Апанасенко. В умовах війни в нашій країні не проводився традиційний відбір - учасницю обрали, оцінивши її портфоліо, життєву позицію, а також те, чим вона займається під час війни в Україні.

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Лозовицька сказала, що Апанасенко гідно представила Україну на міжнародній сцені.

"Я вважаю, що Вікторія впоралася зі своїм завданням і представила гідно нашу країну. Особливо зараз, в такий відповідальний час", - додала Катя.

Хто така Катя Лозовицька

Українська модель і блогерка (в Instagram-блозі - понад 300 тисяч підписників). У реаліті-шоу "Холостяк-12" з Алексом Топольським боролася за серце головного героя і здобула перемогу.

Після фіналу з'ясувалося, що Алекс і Катя не разом. Дівчина розповіла, що Топольський не дбав про неї і не проявляв знаки уваги, а весь образ "прекрасного принца" був створений лише для телевізора.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" відповіла, чи вільне її серце зараз.

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