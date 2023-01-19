Вона зазначила, що Алекс засмутився, коли не побачив її сліз у фіналі проекту.

Фіналістка 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра відповіла на запитання шанувальників, а також розповіла, чому не плакала після того, як Алекс Топольський відмовив їй у фіналі.

В інста-сторіз Саша написала, що категорично проти того, щоб дівчат публічно принижували. На її думку, саме це і зробив головний герой, коли у фіналі шоу розповідав про її характер і бунт, який вона може влаштувати при найменших складнощах.

"Всі соплі через мужиків потрібно залишити в далекому в 2007-му. Я не феміністка, але категорично проти того, щоб дівчину принижували, тим більше прилюдно. Ви собі уявити не можете, як це нарцисичне створіння засмутилося, коли не побачило моїх сліз", - написала Мудра.

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Скандал між Топольським і Мудрою

Алекс Топольський днями опублікував інста-сторіз, де спробував "вколоти" Сашу, хоча до цього він сам захистив її від нападок хейтеров. Дівчина не промовчала і різко йому відповіла.

"Дуже жалюгідна спроба привернути до себе увагу. Прикро, що за образом принца весь цей час ховалася порожнеча. Жалюгідне видовище", - написала Мудра.

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