Секс-символ Голлівуду, 49-річна Єва Мендес, розкрила секрет своєї краси. Актриса може похвалитися ідеальною шкірою, вона нерідко показує фото без фільтрів і обробки.
Як виявилося, Мендес позбавляється від волосся на обличчі. Вона показала, як ходить в салон краси, де косметологи проводять чимало процедур для шкіри. Також актрисі голять обличчя.
Звичайно, для цього фахівці використовують не просту бритву, а спеціальний тример. Процедура проводиться на очищеній і зволоженій шкірі, що допомагає уникнути подразнення і видаляє весь "пушок".
Така процедура ще називається "дермаплануванням". У процесі видаляється не тільки волосся, але і ороговілі частинки шкіри. Після гоління і очищення обличчя має сяючий і чистий вигляд.
Як виявилося, не всі користувачі мережі оцінили такий метод видалення волосся. У коментарях під фото і відео, які опублікувала Мендес, розгорілися суперечки. Одні користувачі пишуть, що актриса правильно вчинила, розкривши свій секрет. За словами коментаторів, багатьом жінкам доводиться боротися з волоссям на обличчі, але не всі наважуються в цьому зізнатися.
Інші ж користувачі заявили, що подібні секрети краси нібито варто залишати в таємниці. Хейтери вважають, що все це "вбиває" романтику і чоловіки нібито починають втрачати інтерес до жінок, яким доводиться голити обличчя. Коментатори пишуть:
- "Дякую за нормалізацію "гоління"
- "Це має моторошний вигляд, таке варто залишати в межах салону або вашої ванної кімнати, фу"
- "Дякую, що навчаєте чоловіків адекватно ставитися до того, що доводиться приховувати багатьом жінкам".
Єва Мендес голить обличчя - відео
Хто така Єва Мендес
Голлівудській актрисі 49 років. Вона живе у шлюбі з відомим актором Райаном Гослінгом, від нього Мендес народила двох дітей.
Актриса знімалася у фільмах "Примарний гонщик", "Метод Хітча", деяких частинах "Форсажу". Також Мендес знімалася в кінокартинах "Одного разу в Мексиці", "Месник", "Поганий лейтенант" і багатьох інших.
Після народження дітей актриса стала рідше з'являтися на екранах. Вона зізнавалася, що тепер більш вибірково ставиться до вибору ролей, щоб дітям не було за неї соромно.