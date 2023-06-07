Єва Мендес не стала приховувати, що голить обличчя.

Секс-символ Голлівуду, 49-річна Єва Мендес, розкрила секрет своєї краси. Актриса може похвалитися ідеальною шкірою, вона нерідко показує фото без фільтрів і обробки.

Як виявилося, Мендес позбавляється від волосся на обличчі. Вона показала, як ходить в салон краси, де косметологи проводять чимало процедур для шкіри. Також актрисі голять обличчя.

Звичайно, для цього фахівці використовують не просту бритву, а спеціальний тример. Процедура проводиться на очищеній і зволоженій шкірі, що допомагає уникнути подразнення і видаляє весь "пушок".

Така процедура ще називається "дермаплануванням". У процесі видаляється не тільки волосся, але і ороговілі частинки шкіри. Після гоління і очищення обличчя має сяючий і чистий вигляд.

Як виявилося, не всі користувачі мережі оцінили такий метод видалення волосся. У коментарях під фото і відео, які опублікувала Мендес, розгорілися суперечки. Одні користувачі пишуть, що актриса правильно вчинила, розкривши свій секрет. За словами коментаторів, багатьом жінкам доводиться боротися з волоссям на обличчі, але не всі наважуються в цьому зізнатися.

Інші ж користувачі заявили, що подібні секрети краси нібито варто залишати в таємниці. Хейтери вважають, що все це "вбиває" романтику і чоловіки нібито починають втрачати інтерес до жінок, яким доводиться голити обличчя. Коментатори пишуть:

"Дякую за нормалізацію "гоління"

"Це має моторошний вигляд, таке варто залишати в межах салону або вашої ванної кімнати, фу"

"Дякую, що навчаєте чоловіків адекватно ставитися до того, що доводиться приховувати багатьом жінкам".

Єва Мендес голить обличчя - відео

Хто така Єва Мендес

Голлівудській актрисі 49 років. Вона живе у шлюбі з відомим актором Райаном Гослінгом, від нього Мендес народила двох дітей.

Актриса знімалася у фільмах "Примарний гонщик", "Метод Хітча", деяких частинах "Форсажу". Також Мендес знімалася в кінокартинах "Одного разу в Мексиці", "Месник", "Поганий лейтенант" і багатьох інших.

Після народження дітей актриса стала рідше з'являтися на екранах. Вона зізнавалася, що тепер більш вибірково ставиться до вибору ролей, щоб дітям не було за неї соромно.

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