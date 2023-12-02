Танцюрист пішов на фронт разом з братом.

Модель, танцюрист і український воїн Назар Грабар зізнався, що не зміг виконати головне завдання, яке ставив перед собою, коли йшов захищати Україну від російських окупантів. Він всього лише хотів уберегти брата.

Ілля Грабар загинув у грудні 2022 року, коли армія Росії обстріляла позиції підрозділу. Брати з самого початку повномасштабного вторгнення займалися волонтерством.

Назар хотів служити, але його зупиняло те, що він нічого не знав про військову справу. Одного разу Ілля сказав, що має намір піти у військкомат, але не хоче, щоб Назар йшов з ним.

Відео дня

"Я кажу: "Я не пущу тебе одного, як ти б мене одного не пустив. Йдемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов доглядати за ним, тому почуття провини мене не покидає і не покине ніколи. У мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу", – розповів танцюрист в інтерв'ю YouTube-каналу "ТиКиїв".

Брат Назара Грабара загинув - що відомо

У грудні 2022 року стало відомо, що на фронті загинув Ілля Грабар. Тоді сам Назар отримав поранення і опинився в лікарні.

15 Вересня 2023 року Назар Грабар показав останнє відео зі своїм братом.

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