За словами військовослужбовця, кожен раз він намагався пояснити своїй коханій, чому він зараз настільки популярний.

Український військовий Артур Тураєв не тільки справжній захисник Батьківщини, а й популярний тіктокер. З початку війни він знайшов велику популярність серед дівчат. Аудиторія в його соціальних мережах становить 95% дівчат і всього 5% чоловіків.

Звичайно, така раптова популярність позначилася на його стосунках з дівчиною. Тураєв в інтерв'ю ЖВЛ зізнався, що кохана дуже його ревнувала, але кожен раз він намагався їй пояснити, чому так відбувається.

А щоб довести їй своє кохання, він і зовсім в квітні 2022 року повів її під вінець. Вони розписалися в джинсах, білих футболках і шкіряних куртках. Хлопець зазначив, що рішення створити сім'ю було виваженим.

"Минулого року ми планували (зіграти весілля, - УНІАН) саме цього літа. І я не хотів втратити цей шанс. Раптом зі мною щось трапиться. Я не хочу, щоб у неї (коханої, - УНІАН) залишилися погані спогади. А так вона буде пам'ятати мене все життя, якщо щось станеться", - сказав Тураєв.

Нагадаємо, раніше секс-символ Тураєв розповів про дівчину, війну в Україні та про помсту за вбивства друзів.

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