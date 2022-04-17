Серце Тураєва вже давно зайняте.

Український військовий Артур Тураєв, якого охрестили головним секс-символом на передовій, одружився на своїй дівчині.

Відомо, що поки він захищав нашу країну від російських окупантів, його обраниця перебувала в більш безпечному місці і займалася волонтерством.

Зараз же вони зустрілися, щоб офіційно оформити свої стосунки. Так, Тураєв показав фотографію з РАГСу. На церемонію одруження вони не надягали офіційний костюм і пишну білу сукню з фатою. Вони розписалися в джинсах, білих футболках і шкіряних курточках.

"Час жити зараз. Сьогодні ми стали сім'єю. Кохання", - підписав фото Тураєв.

Нагадаємо, раніше секс-символ Тураєв розповів про дівчину, війну в Україні та про помсту за вбивства друзів.

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