Раніше близько 30 чоловіків заявили про те, що зірка "Карткового будиночка" схиляв їх до інтимного зв'язку. Цього разу присяжні розглядали справу за позовом від 18-річного хлопця.

Суд присяжних у Манхеттені визнав відомого американського актора Кевіна Спейсі невинним у справі про сексуальні домагання. Повідомляється, що розглянутий судом інцидент трапився в 2016 році. Позивач - 18-річний хлопець, який заявив, що актор схиляв його до сексуального зв'язку. Молодий чоловік через суд вимагав відшкодування збитку-40 мільйонів доларів, пише СNBC.

Відомо, що справу проти Кевіна Спейсі прокуратура відкрила в 2019 році, проте незабаром потерпілий відмовився давати свідчення. Докази сексуальних домагань зберігалися у хлопця на мобільному телефоні, але девайс нібито був загублений. 20 жовтня відбулося останнє засідання суду, де Спейсі заявив, що всі звинувачення на його адресу - брехня.

Присяжні вирішили, що звинувачення на адресу актора є безпідставними і визнали його невинним.

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Скандал з Кевіном Спейсі

П'ять років тому актор Ентоні Репп заявив, що в 1986 році, коли йому було 14 років, Спейсі домагався його після вечірки. Кевін спочатку заявив, що не пам'ятає такого, а незабаром зробив камінг-аут. Після цього ще близько 30 чоловіків відкрито заявили про те, що Кевін Спейсі схиляв їх до сексуального зв'язку.

Після цього скандалу сервіс Netflix "вбив" його персонажа в популярному телесеріалі "Картковий будиночок" і закрив проект. Потім Спейсі образі з "Карткового будиночка" записав відеозвернення, на якому сказав:

"Звичайно, деякі повірили всьому і просто затамували подих, щоб почути, як я зізнаюся у всьому. Вони просто вмирають від бажання почути від мене, що все сказане вірно і що я отримав те, що заслужив. Але ви не повірите найгіршому без доказів? Ви б не поспішили на суд без фактів, чи не так? Звичайно, я не буду платити за те, що я не зробив".

Нагадаємо, Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити $ 31 мільйон авторам "Карткового будиночка".

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