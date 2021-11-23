Після звинувачень у сексуальних домаганнях Кевіна Спейсі звільнили з проекту.

Арбітражний суддя зобов'язав актора Кевіна Спейсі виплатити майже 31 мільйон доларів компенсації продюсерській компанії MRC, яка є автором серіалу "Картковий будинок", за порушення умов контракту.

Як повідомляє Variety, Спейсі порушив політику компанії щодо сексуальних домагань, через що MRC розірвав стосунки зі Спейсі та скоротити шостий сезон шоу в 2017 році з 13 до восьми серій, а також переписати сценарій без героя, якого грав Спейсі.

Це рішення арбітражний суддя ухвалив ще минулого року, однак відомо про нього стало лише зараз, коли MRC звернулася у Вищий суд Лос-Анджелеса про підтвердження арбітражного рішення після того, як актор програв апеляцію.

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Загалом, Кевіна Спейсі та його компанії, M. Profitt Productions і Trigger Street Productions, зобов'язали виплатити $29,5 мільйонів за збитки, $1,2 мільйона гонорару адвокатам і $235 тисяч інших витрат.

MRC подала конфіденційний позов до арбітражу в січні 2019 року, прагнучи стягнути зі Спейсі витрати через скасування сезону та необхідність його перезнімати. Актор подав зустрічний позов, звинувачуючи компанію в неправомірному розірванні договору й порушенні зобов'язань. У липні 2020 року арбітражний суддя випустив постанову на 46 сторінках, у якій став на бік MRC.

"Суддя встановив, що поведінка Спейсі являла собою істотне порушення його акторської та виконавчої угоди з MRC", - йшлося в постанові.

Кевін Спейсі: секс-скандал навколо актора

В кінці жовтня 2017 року актор Ентоні Репп розповів, що в 1986 році Спейсі намагався схилити його до сексу. На той момент акторові було 14 років. У відповідь Спейсі зробив камінг-аут, зізнавшись у своїй гомосексуальності, а на звинувачення заявив, що він не пам'ятає цю зустріч, але, за його словами, якщо він поводився так, як описував Репп, то перепрошує за свою вкрай недоречну п'яну поведінку.

Згодом 15 осіб звинуватили Спейсі в подібних випадках домагань.

17 липня 2019 року прокуратура в США відкликала звинувачення в сексуальному насильстві по одному випадку, зроблено це було за заявою жертви злочину.

Цього року Кевіна Спейсі вперше після скандалу запросили знятися в кіно. Він має зіграти в картині режисера Франко Неро "Людина, яка намалювала Бога".

Автор: Олександр Топчій