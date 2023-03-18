Співачка стала першою жінкою, яка набрала в Instagram 400 мільйонів підписників.

Відома співачка Селена Гомес поставила новий рекорд в Instagram. Зірка продовжує підкорювати користувачів мережі своїми "справжніми" фото і відвертими зізнаннями. Кількість підписників Гомес стрімко зростає, тепер вона стала першою жінкою, якій вдалося зібрати 400 мільйонів фоловерів в Instagram.

Як виявилося, крутіше за Гомес тільки футболісти Кріштіану Роналду, який може похвалитися 562 мільйонами підписників, і Ліонель Мессі, у якого їх 442 мільйони. Однак навряд чи співачка не поб'є їх рекорд. Вона стрімко набирає фоловерів, з кожним днем їх стає все більше.

Сама Гомес не коментувала новий рекорд, який їй вдалося поставити. Вона скептично ставиться до популярності в мережі і раніше хотіла відмовитися від використання Instagram на тлі постійної критики. Хейтери часто намагаються образити співачку через те, що вона трохи погладшала.

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Однак зірка не зупиняється. Вона продовжує публікувати "справжні фото", щоб своїм прикладом показувати іншим дівчатам, як важливо цінувати і любити себе в будь-якій вазі. Крім цього, Гомес часто розповідає підписникам про те, що потрібно робити для ментального здоров'я і як потрібно до себе ставитися. Нещодавно співачка показала, який вигляд мала в дитинстві, і розповіла, наскільки важливо зберегти в собі внутрішню дитину.

Рекорди Селени Гомес в Instagram

Не так давно співачка обійшла Кайлі Дженнер за популярністю в Instagram. На той момент у Гомес було понад 381 мільйон підписників. Примітно, що зірка "переплюнула" сестру Кім Кардашьян одразу ж після того, як та намагалася її захейтити в мережі.

Так, Кайлі Дженнер висміювала Гомес і навіть залучила до для цього дружину її колишнього хлопця Джастіна Бібера. Однак після критики фанатів сестрі Кардашьян довелося виправдовуватися і публічно заявити, що вона нібито не хотіла образити співачку.

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