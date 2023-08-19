Хлопчик зміг побачити батька втретє з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Відома телеведуча Марія Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну на фронті, розчулила фанів. Вона показала, як її син після довгої розлуки нарешті побачив свого тата-військового.

Ведуча зазначила, що у неї майже не залишилися слів, якими б вона могла описати свої емоції. Єфросиніна наголосила на тому, що її син бачить батька втретє з початку повномасштабної війни РФ проти України.

За словами зірки, їхня родина сильно змінилася. Втім, нині вона щаслива хоча б від того, що може бачити чоловіка та спостерігати за радістю сина.

"Я не знаю, що написати. Що моє серце рветься на частини в кожну таку їхню зустріч? Але ж ці слова не відобразять силу моїх почуттів. Що це лише третя їхня зустріч за півтора року? То ж в ці слова не вкладуться всі зміни, яких зазнала наша сімʼя. Що я живу цими моментами? Але ж це все одно красномовно не пояснить, наскільки мені всередині стало байдуже на багато чого із зовнішнього життя, коментарів про яке ви часто від мене чекаєте… Але ж саме сьогодні я щаслива. І це, мабуть, зрозуміє кожна українка, якій ці моменти знайомі", - зізналася Єфросиніна.

Син Єфросиніної побачив тата-військового після довгої розлуки - відео

Реакція мережі

Коментатори визнають, що їх дуже розчулило нове відео. Користувачі пишуть:

"Дякую за ваші слова, так важливо розуміти, що твій біль не єдиний, що ти не одна така, що ти не сходиш з розуму"

"Плачу. Наші діти не заслуговують на таке дитинство. Нехай усі мами й тати повернуться до своїх дітей"

"Як це важко… Нашим дітям доводиться проходити через такий болючий досвід".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна вперше розповіла про стосунки з чоловіком, що воює на фронті. Вона зазначила, що їй дуже важко підіймати такі теми, адже це "інтимно та боляче".

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