Ведуча визнала, що їй важко говорити на такі теми.

Ведуча та блогерка Марія Єфросиніна відверто розповіла про стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який нині захищає Україну на фронті. Вона зазначила, що ця тема для неї дуже важка.

"Я навчилася розповідати про різні речі... Мені важко досі говорити про єдину річ. Про те, як я щодня живу зі страхом втратити свою кохану людину - свого чоловіка. Я нічого не пишу про це", - зізналася ведуча у Stories.

Єфросиніна пояснила, що коли вона усе ж наважується щось розповідати підписникам про чоловіка, усе одно отримує хейт. Коментаторів цікавить, де саме знаходиться Хромаєв, чому ведуча так мало про нього говорить. Деякі навіть вигадують чутки про те, що блогерка нібито свариться з обранцем, а тому "приховує" його у соцмережах.

"Тимур служить вже рік. Мій чоловік досяг там неймовірних результатів. Я морально готуюся, щоб вам про усе це розповісти, тому що я дуже ним пишаюся. Я розумію, що має дивний вигляд, коли мій чоловік на фронті, а я виставляю "луки", перевдягання, навіть зараз я така уся - не бідося... Він завжди просить показувати життя. Він ніколи не говорить зі мною про війну. Він благає не питати, як у нього справи. Він просить побільше чогось легковажного, і це тільки наші з ним стосунки", - зазначила Єфросиніна.

Вона також визнала, що говорити про усе це "інтимно і боляче". За словами ведучої, їй непросто ділитися тим, що потім будуть усі коментувати. Втім, Єфросиніна вирішила більше не мовчати про усі ці теми, адже хоче підтримати інших жінок, які також чекають на своїх чоловіків з фронту.

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розповіла, як "спалила" листування чоловіка з іншою жінкою. Після цього вона вирішила, що більше так робити не стане.

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