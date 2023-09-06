Незважаючи на своє етнічне походження, він відчуває себе українцем.

Відомий музикант Сергій Бабкін розповів, що за етнічним походженням він росіянин. Його батьки, бабусі, дідусі були родом з цієї країни.

Незважаючи на те, що сам артист народився в українському Харкові, першою він вивчив російську мову. За його словами, в 70-80-і роки вся музика, література, театр, радіо і телебачення були виключно на цій мові.

Але коли він почав писати пісні, то українська зазвучала для нього по-новому. Бабкін зізнається, що українська почала приваблювати його своїм звучанням і пластичністю. Тому вже в першому альбомі групи 5'nizza з'явилася пісня "Я не той".

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"Останні 5-6 років я пишу майже виключно українською. Зі ЗМІ, в соціальних мережах, з командою, на концертах, на будь-яких публічних заходах я спілкуюся виключно українською. Все більше спілкуюся українською в побуті, з друзями та родиною. З кожним місяцем українська стає мені ріднішою. Адже я відчуваю себе українцем не за етнічним походженням, а за свідомим цивілізаційним вибором, за світоглядом", - написав Бабкін в Instagram.

Він додав, що відчуває себе частиною української нації, яка набагато більше, ніж український етнос, і включає в себе всі народи, що живуть в Україні і розділяють наші українські цінності, культуру і мову.

"Нехай я говорю недосконало, нехай вокабуляр у мене не такий багатий, але я буду говорити і співати українською, тому що це моє. Саме тому на питання "Яка у тебе рідна мова?" сьогодні я відповідаю - українська", - додав артист.

Нагадаємо, Сергія Бабкіна викрили в роботі з росіянами. Його дружина пояснила, як так вийшло.

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