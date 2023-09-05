ЗМІ повідомляють, що артист користується послугами росіян за кордоном.

Видання "Слух" надало докази того, що український музикант, учасник гурту 5'nizza, Сергій Бабкін за кордоном співпрацює з росіянами.

Повідомляється, що на концертах в Європі артисти працюють з російськими промоутерами і операторами. Наприклад, концерт Бабкіна за кордоном організовувала компанія Somewhere Show, яка відома своєю роботою з зірками-емігрантами з РФ.

А придбати квиток на концерт можна через оператора Ticketscloud. Даний сервіс був заснований в Росії. Також цей квитковий оператор співпрацює з "Яндекс Афіша", "Концерт ру", Comedy Club та іншими.

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Видання "Слух" звернулося за коментарем до концертного директора Бабкіна, його дружини Сніжани. Вона відповіла, що квитковий оператор Ticketscloud зареєстрований у Великій Британії, проте він дійсно має представництво в Росії.

"В ідеальному варіанті було б добре, щоб жодна компанія не мала представництв в терористичній країні, але, на превеликий жаль, поки це не так", - сказала Сніжана.

Що стосується організатора концерту Бабкіна в Празі, то Сніжана стверджує, що цим питанням займався їхній друг Ілля Островський. Чоловік, за її словами, є громадянином Ізраїлю, хоча виріс в Росії.

Нагадаємо, раніше дружина Бабкіна різко відповіла, чому він співає російською мовою.

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