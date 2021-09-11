Імовірно, син у нього народився ще на початку літа.

Скандальний лідер відомого гурту "Ленінград" Сергій Шнуров зізнався, що знову став батьком. У музиканта народився син.

Про це артист розповів в інтерв'ю kp.ru.

"У мене три кішки, у мене собака, у мене дитина. Прийшов, одних погодував - вже інші жерти хочуть. Мій план на сьогодні повернутися додому, викупати сина і погодувати щиглика. І це найголовніше і наймасштабніше, що в принципі може бути", - поділився Шнуров.

При цьому він не уточнив, коли саме його дружина Ольга Абрамова народила. За даними ЗМІ, Шнуров знову став батьком ще на початку літа. Він тоді раптово поїхав з Петербурзького міжнародного економічного форуму. Передбачається, що причиною такого термінового повернення в Москву могли стати пологи у коханої.

Читайте також"Я б ніколи не відмовилася": Дар'я Трегубова про зйомки в кліпі "Ленінграда"Варто відзначити, що Абрамова четверта дружина Шнурова, а дитина у нього третя. У музиканта від першого шлюбу дочка, від другого - син.

Як раніше повідомляв УНІАН, на прес-конференції Путіна 17 грудня з'явився скандальний російський музикант і журналіст Сергій Шнуров. Він поставив главі Кремля незручне питання.

Артист зазначив, що" найбільш Козирне питання "про Навального залишить своїм колегам, а потім запитав про те,"чому російські хакери цього разу не допомогли Трампу обратися на пост президента".

Автор: Анастасія Горбачова