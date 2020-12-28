Причиною "розжалування" став вступ співака в Партію зростання.

Російського співака Сергія Шнурова позбавили статусу святого в церкві Літаючого макаронного монстра.

Про це повідомляє видання "Подъем".

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Як повідомляється, причиною став його вступ до Партії зростання. При цьому пастві рекомендовано не слухати і не виконувати пісні музиканта.

Як повідомив глава храму Літаючого макаронного монстра Михайло Йосилевич, Шнуров "не виправдав довіри вірян".

"Наші віряни були незадоволені його поведінкою і сказали, що таке несумісне зі статусом святого, провели церковний суд, голосування і прийняли рішення. Він не виправдав нашу довіру і зробив порочать його вчинки".

Як повідомляється, пастафаріанці визнали лідера групи "Ленінград" святим три роки тому за любов до макаронів і служіння абсурду. У рішенні церковного суду говориться, що Шнуров "змінив макаронам, віддавши перевагу серйозним щам та великій політиці".

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Автор: УНІАН