Російський президент зазначив, що немає потреби працевлаштовувати Трампа.

На прес-конференції Путіна 17 грудня з’явився скандальний російський музикант і журналіст Сергій Шнуров. Він поставив главі Кремля незручне запитання.

Артист зазначив, що «найкозирніше питання» про Навального залишить своїм колегам, а потім запитав про те, чому російські хакери цього разу «не допомогли Трампу обратися на пост президента».

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«Вони що, вже всі емігрували у Силіконову долину? Своїх же не кидають, як ви любите говорити… І на яку посаду тепер може розраховувати Трамп? Чи прихистите ви Трампа, якщо той попросить політичний притулок, як Сноуден», – поцікавився Шнуров.

Путін назвав питання «провокацією».

«Російські хакери не втручалися у внутрішні справи США і не допомагали обиратися Трампу. Це привід для того, щоб не визнавати легітимність чинного поки президента Сполучених Штатів. Це все домисли, це привід псувати відносини між Росією і США», – відповів Путін.

Російський президент зазначив, що немає потреби працевлаштовувати Трампа.

До слова, сьогодні, 17 грудня, проходить перша велика онлайн-конференція Володимира Путіна. У розмові з працівниками ЗМІ він уже встиг пояснити, чому не зробив скандальну російську вакцину від коронавірусу собі.

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Автор: Яна Ставська