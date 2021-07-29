Співачка Шакіра може потрапити до в'язниці. Вже незабаром зірку можуть посадити за ґрати через мільйонні податки, які вона не платила.
Про це повідомило французьке видання elpais.
Так, співачка потрапила в досить неприємну історію. Протягом трьох років в Іспанії велося таємне розслідування через те, що Шакіру підозрювали в приховуванні податків на суму понад 14 мільйонів євро.
Тепер слідчі органи Іспанії упевнилися в своїх здогадах і вважають, що Шакіра дійсно заборгувала державі мільйонні податки за безліч років. За це співачці загрожує реальний тюремний термін. Крім цього, прокуратура закидає зірці відразу шість епізодів злочинів.
Читайте такожБез пластики і фотошопу: Кім Кардашьян показала, як 20 років тому виглядала в бікініЯкщо Шакіра не зуміє вибудувати свій захист і не знайде законних виправдань, суд Іспанії з легкістю посадить її за ґрати. Співачка вже намагалася довести свою невинність, але у неї нічого не вийшло.
Зірка стверджує, що вже багато років вона живе на Багамах і майже не буває у себе на батьківщині в Іспанії. Шляхом цього, як вважає Шакіра, їй не потрібно платити податки.
Однак слідство словам співачки не повірило. Обвинувальні служби стверджують, що Шакіра дійсно часто не була у себе вдома в Барселоні, але вона все ж поверталася на батьківщину в перервах між своїми гастролями. За законами Іспанії, громадянин країни може отримати податкове резидентство, якщо проводить в країні не менше шести місяців і одного дня за рік.
Шакіра, на думку звинувачення, проводила на батьківщині навіть більше цього терміну, тому податки їй все-таки варто було платити. Чи зуміє зірка уникнути тюремного ув'язнення і чи знайде вона понад 14 мільйонів євро на виплату боргів - покаже час.
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