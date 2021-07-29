Податківці вважають, що візитні картки, які видаються працівникам на підприємствах, мають оподатковуватися.

В Україні можуть запровадити податок на візитні картки, які на підприємствах видаються співробітникам.

Це випливає з матеріалів Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Читайте також"Кожен українець на власній шкурі відчув, як подорожчали продукти": експерт про те, що відбувається з економікою

З документа випливає, що візитні картки, які видаються працівникам на підприємствах, мають оподатковуватися.

Візитки прирівняли до доходу:

Згідно з документом вартість візитних карток має включатися до загального місячного доходу трудящого, з якого стягується 18% збір.

На цей момент не відомо, які санкції чекають на роботодавців у разі, якщо вони не включать вартість візитівок до оподатковуваного доходу.

Хто повинен платити:

Адвокат Марина Семенова вважає, що включення або невключення візитівок до оподатковуваного доходу не має турбувати працівника – за нього збір повинен буде заплатити роботодавець, повідомляє Ubr.ua.

"У цьому випадку необхідно розрахувати кількість візитівок, які видані окремим співробітникам і їх вартість", - пояснила Семенова.

Згідно з ціновою пропозицією в одній з київських друкарень, 100 візитних карток на глянцевому картоні та щільністю 300 гр./ кв.м. коштує 99 грн. Таким чином, навіть якщо один працівник на місяць буде отримувати від роботодавця по 100 візитівок, то роботодавцю доведеться додатково заплатити з його зарплати 17,8 грн податку.

Нові податки в Україні:

3 червня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.

Автор: Олена Коваленко