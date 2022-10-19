Дмитро Назаров також закликав не вірити кремлівській пропаганді.

Народний артист Російської Федерації Дмитро Назаров - один з найулюбленіших акторів росіян, особливо після ролі шеф-кухаря в популярному серіалі "Кухня".

Про це повідомляється в ефірі телеканалу FreeДом.

У житті він такий же, як і його герой в серіалі - справедливий та невблаганний. Назаров відкрито засуджує війну в Україні і закликає людей не вірити російській пропаганді. Зараз він пише вірші, за допомогою яких бореться зі злочинним режимом Кремля.

Перебуваючи в Москві, актор розвінчує пропагандистські тези і намагається пояснити росіянам, що насправді відбувається. Також він відкрито говорить про те, що одним з його ворогів є Володимир Соловйов.

"Він говорив, що я повинен кинути театр і перестати витрачати бюджетні гроші батьківщини. По-перше, всі останні фільми, які добре були оплачені, не мають ніякого відношення до бюджетних грошей. А що стосується театрів, де я отримую найменші доходи, я роблю касу", - сказав Назаров.

При цьому в Кремлі його продовжують хейтити. А ось глядачі навпаки підтримують громадянську позицію Дмитра, який проти війни.

"Практично всі п'єси почали звучати інакше. Одразу після 24 лютого "Вальпургієва ніч" почала по-іншому сприйматися глядачами. Судячи з реакції зали, швидше, більшість з нами (проти війни в Україні, - УНІАН)", - додав актор.

Крім того, вірші Назарова з початку повномасштабного російського вторгнення почали набирати більше переглядів, адже вони по суті пророчі.

Нагадаємо, раніше російський актор родом з України Юрій Батурин розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він припинив спілкуватися зі своїми батьками, що живуть під ворожими обстрілами.

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