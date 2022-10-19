Юрій Батурин заявив, що батьки вважають його ворогом.

Російський актор родом з України Юрій Батурин розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перестав спілкуватися зі своїми батьками, що живуть під ворожими обстрілами.

Про це повідомляє "СтарХіт".

"Я їм ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником. Зараз мої батьки просто доживають в цій нинішній Україні, не живуть. Їм вже говорили оточуючі, мовляв, як же так, що з Юрою", – сказав Батурин. Відео дня

Він додав, що вважає себе російським актором українського походження. При цьому він вірить, що коли закінчиться війна, він відновить відносини з батьками.

"Не спілкуюся з ними, тому що не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні. Я думаю про рідних кожен день, повірте мені", - додав актор.

Юрій Батурин: що про нього відомо

Актор Юрій Батурин народився в Кіровоградській області і починав кар'єру в Україні. Він знімався в таких картинах як "Обручка", "Ще один шанс", "Ціна кохання", "Кохання з пробірки" та інших.

Відомо, що він вже багато років живе і працює в РФ, де підтримує "фюрера" Путіна і розв'язану ним війну. Ймовірно, гонорари в Росії зовсім затуманили йому розум.

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