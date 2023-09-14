Він думав над тим, щоб переплавити свій "Оскар" в кулі.

Американський актор і вірний друг України Шон Пенн дав велике інтерв'ю, в якому розповів про своє ставлення до нашої країни і навіть придумав спосіб, як нам допомогти в боротьбі з російською агресією.

Журналіст видання Variety описав, як проходила їхня розмова. За його словами, коли мова зайшла про Україну, Пенн дуже напружився. А коли актор згадував церемонію нагородження "Оскара", коли нашому президенту Володимиру Зеленському не дали виступити, він і зовсім розлютився.

Пенн сказав, що не розуміє, чому так сталося. Після цієї ситуації у нього навіть виникла думка знищити свою статуетку.

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"Я подумав: ну, блін, розумієш? Я віддам її Україні. Її можна переплавити в кулі, якими вони зможуть стріляти в росіян", - сказав Шон.

Однак пізніше він зазначив, що вирішив не витрачати свій "Оскар" на українські кулі. Замість цього він подарував один Зеленському.

"Я сказав йому залишити його собі і привезти в Малібу, коли все це закінчиться і його країна буде в безпеці", - з посмішкою сказав Шон.

Варто відзначити, що актор дуже тепло відгукується про Володимира Зеленського. Він каже, що президент вразив його при першій же зустрічі. Він навіть подумати не міг, що Зеленський відмовиться від евакуації, залишиться разом з багатьма українцями в країні і проситиме зброю.

"Його мозок повністю кисневий. Його очі ясні і він теплий. Я знав, що або нічого не відчую, або дозволю собі полюбити його", - зазначив Пенн.

Знаменитість додав, що захоплюється Зеленським, адже той не побоявся навіть смерті. Незважаючи на те, що його життя було під загрозою, він все одно продовжував боротися за незалежність своєї країни.

Пенн зізнається, що після першої зустрічі з президентом боявся, що більше ніколи його не побачить, але, на щастя, вони зустрічалися ще не один раз. За півтора року повномасштабної війни вони стали дуже близькими друзями.

Нагадаємо, Шон Пенн з'явився в Києві разом зі своєю дівчиною-українкою.

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