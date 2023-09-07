Голлівудський актор Шон Пенн, який підтримує Україну, приїхав до Києва. Він відвідав Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною президента Володимира Зеленського. Актор пішов на захід не один, разом з ним була його обраниця.
Так, на фото, які з'явилися на сайті президента України, поруч з Пенном можна помітити українську актрису Ольгу Коротяєву. Він ніжно тримав її за руку та не приховував, що прийшов на Саміт разом з нею.
Для заходу Пенн обрав стильний костюм з краваткою та білосніжною сорочкою. Також актор прикріпив на піджак аксесуар, яким підкреслив свою позицію щодо України - значок з нашою країною. Обраниця артистка приміряла стриманий аутфіт у темних тонах.
Що відомо про стосунки Пенна з українкою
Актор, який підтримує Україну та неодноразово приїжджав до нашої країни на тлі повномасштабної війни, почав стосунки з Коротяєвою приблизно навесні цього року. Саме тоді його почали помічати на побаченнях з українкою.
Актор та його обраниця не коментують стосунки, проте вже не приховують того, що вони разом.