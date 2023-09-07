На Саміті перших леді та джентльменів він ніжно тримав обраницую за руку.

Голлівудський актор Шон Пенн, який підтримує Україну, приїхав до Києва. Він відвідав Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною президента Володимира Зеленського. Актор пішов на захід не один, разом з ним була його обраниця.

Так, на фото, які з'явилися на сайті президента України, поруч з Пенном можна помітити українську актрису Ольгу Коротяєву. Він ніжно тримав її за руку та не приховував, що прийшов на Саміт разом з нею.

Для заходу Пенн обрав стильний костюм з краваткою та білосніжною сорочкою. Також актор прикріпив на піджак аксесуар, яким підкреслив свою позицію щодо України - значок з нашою країною. Обраниця артистка приміряла стриманий аутфіт у темних тонах.

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Що відомо про стосунки Пенна з українкою

Актор, який підтримує Україну та неодноразово приїжджав до нашої країни на тлі повномасштабної війни, почав стосунки з Коротяєвою приблизно навесні цього року. Саме тоді його почали помічати на побаченнях з українкою.

Актор та його обраниця не коментують стосунки, проте вже не приховують того, що вони разом.

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