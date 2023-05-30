Він провів час з Ольгою Коротяєвою.

Голлівудський актор Шон Пенн сходив на побачення з українською актрисою Ольгою Коротяєвою. Вони разом відвідали ресторан в Малібу, де їх і "застукали" папараці.

Як повідомляє Daily Mail, для виходу в світ Коротяєва вибрала срібну сукню в чорний горошок і з високим розрізом, а Пенн вважав за краще бути в класичному костюмі з білою сорочкою і краваткою.

Також наголошується, що після вечері в японському ресторані актори сіли в машину Пенна. Куди вони поїхали далі - невідомо.

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До слова, після розлучення з Лейлою Джордж Шон Пенн вперше з'явився на публіці з дівчиною. Можливо, з Коротяєвою у нього виник роман, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Хто така Ольга Коротяєва

Ольга Коротяєва народилася в 1977 році в Черкасах. Вона зіграла в таких фільмах як "Вибух", "Коханки", "Банківський квартал", "Агафія", "Мата Харі" та інших.

Нагадаємо, Шон Пенн зніметься в українському фільмі. Йому дісталася роль саунд-продюсера, який випадково став свідком початку повномасштабного вторгнення. Слід зазначити, що американський актор і правда був у Києві вранці 24 лютого, тому що тут відбувалося - знає не з чуток.

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