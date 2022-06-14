Телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков нещодавно втратив матір. Жінка не змогла пережити те, що відбувається в її рідному місті. Про останні дні її життя Андрій розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Мамі ставало гірше і вона впала в кому, як мені потім розповіла сестра. Їй ставало гірше від кожного вибуху. З нею сиділи жінки, і одна з них потім написала: "Коли все почалося, до мене підійшла Валентина Миколаївна і сказала, що це кінець", - згадав шоумен.
Телеведучий розповів, що умови, в яких його мамі довелося провести останні дні свого життя, були жахливими.
"У квартирі було +3 або навіть 0 градусів. А для хворої людини це катастрофа. Про це потім вже розповіла мені сестра, тому що вона боялася мене засмучувати і думала, що я відразу ж приїду туди", - сказав телеведучий.
Бєдняков зазначив, що його маму вдалося нормально поховати, проте зараз це місце перебуває в тимчасовій окупації рашистами.
"Маму вдалося вивезти і вдалося її поховати по-людськи, але, на жаль, на непідконтрольній Україні території. Але хоча б не біля під'їзду, де ховали своїх родичів люди з нашого двору і всього міста", - резюмував Андрій Бєдняков.
Нагадаємо, зірка "Орла і решки" Бєдняков висловився про те, що відбувається в рідному місті.
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