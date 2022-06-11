Андрій Бєдняков / Фото - instagram.com

Телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки програмі "Орел і решка", відреагував на те, що окупанти пофарбували стелу на в'їзді до Маріуполя. Раніше вона була синьо-жовтою, а тепер її пофарбували в кольори прапора окупантів. Також українську букву "і" в назві виправили на російську. 

У себе в Instagram-блозі Андрій написав, що фарбою неможливо знищити націю. 

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"Скільки фарби ви б не використовували, ви ніколи не зможете знищити синьо-жовті кольори. Маріуполь - це Україна, грамотії. P.S: вони навіть зняли рік заснування, щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "повинна бути" тільки їхня. Вчителі хр*нові", - обурився Бєдняков. 

Фото - instagram.com/biedniakov/

Нагадавши, зірка шоу "Орел і Решка" Бєдняков висміяв окупантів, які крадуть зерно і метал.

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