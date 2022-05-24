Телеведучий так і не зміг пояснити синові, чому росіяни напали на українців.

Український телеведучий Олександр Педан розповів, що намагається спілкуватися про війну зі своїм п'ятирічним сином як з дорослим. Однак так було не завжди. Коли 24 лютого всі прокинулися від обстрілів, Олександр сказав синові Маріку, що їх чекає пригода і вони терміново повинні їхати до бабусі.

В інтерв'ю Сергію Нікітюку для YouTube-проекту "Предметка" Педан розповів, що вони з дружиною змогли знайти підхід до сина. Щоб максимально згладити стрес від переїзду і новин про бомбардування, телеведучий намагається більше часу проводити з дитиною, щоб забезпечити йому те саме безтурботне дитинство, яке намагаються забрати рашисти.

"Зараз у сина проскакують різні фразочки. Наприклад, ми їдемо де-небудь, а у нього в руках невеликий ліхтарик. Я кажу: "Марік, ти знаєш, що їм не можна світити в очі. Це дуже небезпечно". А він мені: "А рашанцям можна?". У нього періодично проглядається посил, що це погані люди. Зупиняю його і пояснюю, що мирних ми не б'ємо, вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає. Я абсолютно відвертий з ним. Кажу, що у нас зараз йде війна. Єдине, найпростіше питання від п'ятирічної дитини, на який я не можу відповісти, це: "А чому вони на нас нападають?". Це жахає. У мене і для себе немає відповіді", - розповів Олександр Педан.

Нагадаємо, лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк поїхав воювати на схід України.

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