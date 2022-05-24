Музикант з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист рідної країни.

Андрій Хливнюк після 24 лютого поточного року змінив мікрофон в руках на зброю - він відправився воювати, щоб захистити рідну країну від російських окупантів.

За цей час він побував на різних позиціях. За інформацією журналіста Юрія Кошмарченка, зараз лідер групи "Бумбокс" відправився на схід, де ситуація особливо напружена.

"А я в той же час зрозумів: моя головна місія на цій війні – негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, купив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він так скромно: "Спасибі, вип'ємо, коли повернуся зі сходу". Я свою головну місію виконав і одночасно не виконав", - написав Кошмарченко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради.

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