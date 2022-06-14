Український телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина Горняк зважилися добудовувати будинок. Роботи почалися ще до повномасштабного вторгнення, проте через обстріли були перервані. Зараз знаменитості повідомили в Instagram про те, що власна нерухомість таки буде добудована.
"Нашому дому - бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо - майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш будинок добудувати, а ремонт - доробити. Тому що віримо в Україну і ЗСУ", - сказано в публікації.
Відомо, що сімейне гніздечко Володимира і Христини знаходиться в селі Вишеньки Київської області. Ділянка займає площу 170 квадратних метрів.
Нагадаємо, дружину Остапчука запідозрили в вагітності, коли вона показала округлий животик.
Також УНІАН писав, що шоумен не спілкується з дітьми від першого шлюбу через заборону екс-дружини.
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