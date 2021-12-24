Зірка "Термінатора" цьогоріч завчасно почав святкувати Різдво.

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер подарував житло бездомним ветеранам.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Цьогоріч до католицького Різдва Арнольд Шварценеггер приготував сюрприз для американських бездомним ветеранів.

Читайте такожАрнольд Шварценеггер готовий захищати Землю від інопланетного вторгненняУ Лос-Анджелесі він та партнери встановили 25 компактних будинків з білими фасадами, ключі від яких отримали ті, хто потребував того.

"Це фантастично, провести час з нашими героями та прийняти їх у нові домівки", - прокоментував актор.

За інформацією Fox News, Шварценеггер пожертвував чверть мільйона доларів на будівництво осель на заході Лос-Анджелесу.

До них проведено електрику, опалення, встановлено кондиціонери. Ось як невеликі будиночки виглядають зсередини:

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