Шварценеггер у World of Tanks / скриншот відео

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер подарував житло бездомним ветеранам. 

Про це він розповів у своєму Instagram

Цьогоріч до католицького Різдва Арнольд Шварценеггер приготував сюрприз для американських бездомним ветеранів. 

Читайте такожАрнольд Шварценеггер готовий захищати Землю від інопланетного вторгненняУ Лос-Анджелесі він та партнери встановили 25 компактних будинків з білими фасадами, ключі від яких отримали ті, хто потребував того. 

"Це фантастично, провести час з нашими героями та прийняти їх у нові домівки", - прокоментував актор. 

Шварценеггер подарував будинки безхатькам / фото instagram.com/schwarzenegger
Шварценеггер подарував будинки безхатькам / фото instagram.com/schwarzenegger
Шварценеггер подарував будинки безхатькам / фото instagram.com/schwarzenegger

За інформацією Fox News, Шварценеггер пожертвував чверть мільйона доларів на будівництво осель на заході Лос-Анджелесу.

До них проведено електрику, опалення, встановлено кондиціонери. Ось як невеликі будиночки виглядають зсередини: 

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