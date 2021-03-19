Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер погодився очолити людський опір у разі атаки інопланетян на Землю.
Читайте такожАрнольд Шварценеггер переніс операцію на серці (фото)Відповідну заяву він зробив Twitter.
«Хочу подякувати людям за їхню віру в мене. Готовий служити», - зазначив він.
Вторгнення інопланетян: топ «захисників» Землі
Заяві Шварценеггера передувало опитування телеканалу Blaze щодо вибору знаменитості, якій можна довірити звання захисника землі від прибульців.
У топ потрапили кілька акторів, які билися з інопланетянами в кіно і серіалах. Серед них:
- Вілл Сміт («День незалежності» та «Люди в чорному»),
- Сігурні Вівер («Чужий»),
- Девід Духовни («Секретні матеріали»)
Крім того, в списку були Девід Аттенборо, Брюс Вілліс, Том Круз, Харрісон Форд, Сігурні Уівер, Дональд Трамп, Джилліан Андерсон, Нікола Стерджен, Кріс Пратт.
Найбільше голосів отримав Арнольд Шварценеггер.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram