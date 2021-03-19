За актора, як за головного захисника планети від інопланетян, проголосували телеглядачі.

Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер погодився очолити людський опір у разі атаки інопланетян на Землю.

Читайте такожАрнольд Шварценеггер переніс операцію на серці (фото)Відповідну заяву він зробив Twitter.

«Хочу подякувати людям за їхню віру в мене. Готовий служити», - зазначив він.

Вторгнення інопланетян: топ «захисників» Землі

Заяві Шварценеггера передувало опитування телеканалу Blaze щодо вибору знаменитості, якій можна довірити звання захисника землі від прибульців.

У топ потрапили кілька акторів, які билися з інопланетянами в кіно і серіалах. Серед них:

Вілл Сміт («День незалежності» та «Люди в чорному»),

Сігурні Вівер («Чужий»),

Девід Духовни («Секретні матеріали»)

Крім того, в списку були Девід Аттенборо, Брюс Вілліс, Том Круз, Харрісон Форд, Сігурні Уівер, Дональд Трамп, Джилліан Андерсон, Нікола Стерджен, Кріс Пратт.

Найбільше голосів отримав Арнольд Шварценеггер.

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Автор: Катерина Шварц