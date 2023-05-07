Сам "міцний горішок" в кадрі не з'явився.

Молодша дочка актора Брюса Вілліса 5 травня відзначила свій 9-й день народження. На честь цього дружина "міцного горішка" Емма Хемінг показала зворушливе відео зі святковими розвагами.

У кадр потрапила не тільки дев'ятирічна Евелін, а ще й старша дочка пари Мейбл. Також на святкуванні була Скаут - дочка Вілліса від шлюбу з Демі Мур.

Відомо, що зіркове сімейство вирушило в Діснейленд. Судячи з відео, Брюса з ними не було. У Діснейленді Емма з дівчатками відмінно провела час на атракціонах.

Відео дня

"Кожен крок (38458, якщо бути точним) за останні півтора дня був зроблений з чистою радістю і захопленням, коли ми святкували 9-й день народження Евелін", - висловилася Емма Хемінг.

Хвороба Брюса Вілліса: подробиці

У 2022 році стало відомо, що голлівудський актор Брюс Вілліс тяжко хворий. Тоді лікарі діагностували у зірки афазію - набутий розлад мовлення, який може виникнути після пошкодження мозку. У зв'язку з цим герой бойовиків завершив свою кар'єру в кіно.

Уже в 2023 році лікарі поставили йому ще один невтішний діагноз - лобно-скронева деменція. Лікарі кажуть, що це не лікується. Єдине, що залишається, - це підтримувати стабільний стан кінозірки за допомогою інтенсивного лікування.

Раніше УНІАН писав, що рідні тяжкохворого Брюса Вілліса показали актора в день його народження.

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